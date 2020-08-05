時力代理黨主席邱顯智今日上午於黨部召開記者會表示，有關時力前立委徐永明SOGO收賄案，將要求徐永明今日下午5點前至黨部限期說明。昨日時力黨工至法院聲援一事，事前並不知情，也不可能授意。徐永明案將依照紀律規章處理，由紀律委員獨立做判斷。有除名、停權等等的可能性。

邱顯智指出，此項決議是由黨紀律委員會決定，也是比照因同案涉貪的前副祕長林鈺傑的24小時時限。將會以最高的標準檢視，待做出裁決後再向外界說明。

邱顯智說，因為不清楚檢調偵辦的方向，待目前看來，北院可能會認為尚有共串共犯或證人之虞，而且法官應該也有要求不宜接觸相關人等，所以暫時不宜與徐永明接觸。

外界質疑昨日陳惠敏、陳志明、林于凱、吳韋達、陳薇仲等5位時力決策委員至法院聲援徐永明，恐影響黨中央公正性一事。邱顯智回應，此案是在黨的紀律委員會處理，之後若當事人有意見，則移到仲裁委員會，若仍不符仲裁委員會決議，就會到法院走救濟管道。所以不論是調查或認定、懲處，都與決策委員會無關。但仍認為此舉並不恰當。也希望同黨同志行事前都要先考量社會觀感。

邱顯智指出，有黨工反映，時力秘書長陳志明說徐永明收200萬是拿來發黨工薪水的傳聞，因此時力應該要支持徐永明一事。事實上我們對於案件事實都不清楚，所以這樣的發言並不恰當。在代理黨主席期間，如果有黨內同仁有不適當的討論，也會和決策會做處理。

邱顯智說，等到此事處理到一個段落後，會再和決策會討論，屆時也會辭去代理黨主席一職。也會在2周內提出具體的反貪廉政的步驟，比方說提出黨財務公開的部分，讓社會相信清廉的價值。

邱顯智表示，有關紀律委員會成員，將包含時力台北市議員林穎孟、桃園市議員簡智翔、新北黨部主委葉甄宜、律師鄭凱鴻、李璇辰等人。

(中時 )