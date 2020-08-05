涉嫌收千萬賄款介入SOGO經營權之爭、土地變更案，台北地院昨裁定，民進黨立委蘇震清與辦公室主任余學洋羈押禁見。蘇震清的嬸嬸、蘇嘉全妻子洪恒珠表示，「不知道是民進黨派系惡鬥，還是國民黨在發動攻擊，抑或有其他力量！」對此，資深媒體人黃暐瀚直言，現在能攻擊民進黨的，只有民進黨自己。他說民進黨已完全執政、國會過半，誰還在「團結對外」？搶錢、搶位、搶到底！才是王道。

對於洪恆珠說「不知道是民進黨派系惡鬥，還是國民黨在發動攻擊，抑或有其他力量，政治太可怕，我愈來愈看不懂」！黃暐瀚在臉書指出，站在民眾的角度看，管你誰攻擊？不貪不就不會被攻擊？但站在政客的角度想，內心小劇場將會是「這一定是有人弄我，明明大家都這樣，為什麼偏偏針對我家來」？他表示，洪恆珠其實想多了，「現在能攻擊民進黨的，只有民進黨自己」。若國民黨早知道這些事，知道香氛蠟燭，知道唐榮密件，知道印尼國營事業私人遊，2018、2019是選舉年，早就拿出來打過三輪了。顯然，這是民進黨內的「大亂鬥」。

黃暐瀚提及，總統蔡英文才剛拿下817萬票，但總統任期「只剩三年」，不管是「下任閣揆」還是「2024」，大家都要搶，也敢搶，沒人在乎總統的感覺。黃指出，蔡英文不是第一次說「升官發財、請走別路」這句話，2015民進黨全代會，說第一次，2016說第二次，講到今年，都第三次了。回頭對一下時間，當蔡2015、2016在講這些話的時候，蘇震清正在拿錢。「光說有用嗎？」

黃暐瀚認為，過去都說國民黨「內鬥內行」，民進黨「初選殺見骨、團結繼續拚」。現在不一樣了。現在民進黨已經完全執政、國會過半了，誰還在跟你「團結對外」？搶錢、搶位、搶到底！才是王道。

(中時新聞網)