中華民國街舞運動協會理事長沈智慧指出，藉此鼓勵國人多從事有益藝術培養的運動，提升全民運動藝術文化人口。（陳世宗攝）

「風起雲湧、台中飆舞！」亞洲街舞選拔大賽台灣選拔賽8、9日在台中市舉行。中華民國街舞運動協會理事長沈智慧指出，今年全國報名至5日有16隊參賽，冠軍隊伍將代表台灣參加2020霹靂無雙亞洲街舞大賽，與亞洲各國角逐冠軍；藉此鼓勵國人多從事有益藝術培養的運動，提升全民運動藝術文化人口。

沈智慧指出，亞洲街舞選拔大賽台灣選拔賽，是大台中第一場真正國際等級的街舞賽事，為健全表演藝術生態均衡發展，培育表演藝術專業人才，及促進街舞藝術國際交流發展；並為推展中市街舞、嘻哈等年輕族群流行藝術文化，增進全民身心健康。藉選拔賽互相觀摩舞技，進而交流運動技能及觀念。

沈智慧說，街舞運動深受年輕人喜愛，為青少年時尚流行文化！霹靂無雙為亞洲最高等級街舞賽事，是所有街舞舞者朝聖的殿堂；隨著全台頂尖舞團的參賽，以及國內的愛好者湧入台中觀賞此街舞盛會，將帶來觀光人潮結合一中、逢甲商圈促進台中觀光。

沈智慧表示，亞洲街舞選拔大賽台灣選拔賽，將於8月8、9日在台中市新火車站前頂棚廣場2樓觀景平台舉行，參與對象有台灣所有喜愛街舞、嘻哈、藝術及流行文化的社會人士及學生，和想為台灣爭光的舞者；預計參加選手約300多人，藉此提升中市街舞運動團體技術水準曾加街舞運動人口。

(中時 )