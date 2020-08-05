內政部今公布去年簡易生命表，國人的平均壽命為80.9歲，較去年平均壽命為80.69歲成長；其中去年男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.2歲。以六都平均壽命而言，台北市平均83.9歲最高，並呈現從北而南遞減的情形。

內政部指出，去年國人死亡人數為17萬5546人，較前年增加2846人，粗死亡率為7.44‰，較前年略增0.12個千分點。若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口408.2人，較107年減少1.6％，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

去年六都平均壽命部分，台北市83.9歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

扣除六都，全國平均壽命以新竹市81.4歲最高，台東縣76.3歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較方便，醫療資源相對充足，不過，西部與東部平均壽命差距，已較10年前縮小0.75歲，且去年台東平均壽命增加0.53歲，是各縣市中增幅最高，顯示與各縣市落差正逐步縮小。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2009年79.0歲增至2019

年80.9歲，顯示國人越來越長壽。

(中時 )