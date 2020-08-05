彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩，赴大陸寧波設廠，為了與當地官員建立闗係，2011、2012年陸續安排前調查官、立法院參事李繼該、前空軍少將閻建軍赴陸與寧波國安局處長黃偉華餐敘，雖李、閻2人再拒絕與陸方聯絡，但事後黃獲陸方退稅3萬5000元人民幣，台北地檢署調查時，黃認罪，檢方今依違反《國安法》發展組織未遂罪起訴黃。

據了解，「富美剪刀廠」1950年由黃炯墩的父親創立，黃父早年經營雜貨生意，因國共內戰貨源短缺，改作剪刀加工廠，之後成為知名品牌。

調查局查出，黃炯墩自2000年赴大陸寧波成立寧波富美公司，為了公司營運，進而拉攏當地高官建立關係，寧波國安局人員要求黃居間牽線認識台灣的軍警調人員，並引薦赴陸會面，要求蒐集民進黨、法輪功等資訊。

黃的友人、前調查局官員、立法院參事李繼該、前空軍指揮參謀學院院長少將閻建軍2人，於2011年、2012年赴寧波旅遊時，黃擔任地陪招待2人遊玩，並在遊玩期間藉機安排2人與當地國安局、台辦人員多場飯局。

參與餐會的寧波國安局、台辦官員，包括國安局處長黃偉華、副處長紀處、化名「小胡」的官員胡哲、北崙區台辦官員余主任、祕書張恆健，席間陸方暗示雙方可交流、合作、聯繫。李、閻知悉對方來意後，即拒絕再與陸方人員見面聯絡。

2012年，黃返台在某友人飯局認識國安局李姓官員，當場極力邀請李男與對岸聯繫，並透露他可以居間傳遞訊息，且在車上表明自己來台蒐集法輪功情資。

調查局查出，黃為陸方發展組織，雖未實際交付陸方資料，也未獲陸方金錢報酬，但他公司拖延許久的進出口退稅案件，事後成功獲退稅3萬5000元人民幣。

檢調今年6月搜索約談黃到案。據了解，黃坦承幫陸方發展組織，但未收取陸方報酬，他只是為了在大陸的生意，才幫忙介紹我方人員與陸方認識，檢方訊後依國安法諭令交保30萬元，並於今天起訴。

(中時 )