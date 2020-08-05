八仙塵爆5年過去，八仙樂園周邊產業蕭條，影響八里發展，新北市長侯友宜5日指出，八里發展跟八仙樂園有密切關係，不能周邊陸續招商，這塊地卻荒廢在那，既然業者始終沒有回應市府，市府將主動出擊，從經發局、環保局到公所，主動與業者接觸，要求業者有所作為，也才能給被害者一個交代。

八里區長吳嘉榮5日在市政會議提出八里公所工作報告， 其中八里通往林口主要聯絡道路105市道崎嶇蜿蜒，地形高低差達150公尺，容易發生意外事故，目前市府規畫將以環形高架道路改善，還可成為新北地標，但因為經費龐大約40億，需要爭取中央補助興建。

吳嘉榮也說，淡水輕軌延伸八里部分，目前正在可行性評估研究中，預計在八里規畫6站，路線行經博物館路、南港三路、商港六路、商港一路，希望能夠與淡江大橋同步完工。

吳嘉榮也說，八仙樂園應該有重生計畫，目前無限期停至今，衝擊地方觀光產業，希望市府能夠協助與業者合作重生，不僅提供被害者就業機會，還能帶動地方繁榮，創造被害者、市府與業者三贏局面。

新北市長侯友宜說，八里發展跟八仙樂園一定有密切關係，不能周邊台北港土地不斷招商，但這麼大的八仙基地卻荒廢在那，可能影響環境衛生與公共安全。

侯友宜說，市府多次呼籲業者出面，但都沒有任何回應，他已經請經發局、環保局與公所主動出擊與業者溝通，不僅帶動八里繁榮，更是對被害者有交代。

侯友宜說，經發局也要從企業協助角度去做，要求相關單位到現場實地了解，了解未來要如何走。

(中時 )