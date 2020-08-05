日本AV界又出現一名超狂的新人女星七海雛(七海ひな)，一出道便自爆已達到300人斬，而且職業類別全是日本職棒選手，刷新過去的記錄。

日本大多數的AV事務所，為了要在女星出道前就造成話題，便會在「人物設定」上下足了功夫，而七海雛則是透過更換事務所再次放出300斬驚人消息。對於AV界來講，已有多位前輩靠著「百人斬」、「千人斬」出道，但她會如此受到注意的原因，竟是因為全都是日本職棒選手，相當於有4成的隊員都曾與她有過關係。

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據AV達人一劍浣春秋撰文表示，她會有如此豐富的經驗，是因為廣島出身的她是位廣島鯉魚隊的狂熱球迷，在看球賽時主動搭訕吉祥物的助手而漸漸開始認識內部球員進而交往，16歲生日時便將自己當作禮物送給對方，後來更頻繁的出現在棒球選手的聯誼活動，成為職棒圈內的百人斬。不過一劍浣春秋也表示，這或許是片商為了宣傳而使出的伎倆，說不定之後還會出現更離譜的說法。

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(中時新聞網)