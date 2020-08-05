香港警方近日以涉嫌違反《香港國安法》通緝6名海外港人。對此，美國國務卿蓬佩奧在美國時間4日公開表示，大陸當局據報通緝6名境外香港民主派人士，其中還包括一名美國公民，美國和其他自由國家將持續保護其人民不受大陸的威權主義跨域管轄。

蓬佩奧還批評，共產黨不能容許大陸人民自由思想，甚至逐漸試圖將其管轄範圍擴至大陸境外。

這6名被通緝的海外港人包括前香港眾志創黨主席羅冠聰、前本土民主前線召集人黃台仰、前香港獨立聯盟召集人陳家駒、英國駐港總領事館前僱員鄭文傑、香港效益主義黨主席劉康，以及Hong Kong Democracy Council總監、牧師朱耀明之子朱牧民（美國公民）。

因被指控涉嫌在臉書上發表支持美國制裁大陸及香港官員言論的朱牧民，是首位被該法通緝的非大陸公民，已在美國居住近25年，他認為自己的通緝象徵「香港警方正在通緝一個向其所屬國家倡議及遊說的美國人」；他還表示，自己也許是首位被盯上的非大陸、香港籍人士，卻不會是最後一個，強調自己已成目標，任何美國甚至他國公民若為香港發聲，同樣有可能成為下一個對象，。

(中時 )