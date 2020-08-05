彰化縣政府去年查獲私菸高達259萬8313包。（彰化縣政府提供／彰化傳真）

彰化沒有商港、漁港，算是走私沙漠，縣府2019年度查獲私菸近260萬包，卻是前年數量的5.69倍，刷新歷年新紀錄，各單位和不肖業者鬥智，掌握竟拿菸絲當下偽稱肥料進口，單靠查緝私菸工廠等就拿下全國季軍，讓人刮目相看。

行政院財政部評定的「108年度地方政府執行私劣菸酒查獲績效考核」，彰化縣政府榮獲全國第三名，獲核發獎金250萬元，對於有如走私菸酒沙漠的彰化縣而言，成績難能可貴。

縣府表示，彰化縣沒有商港，幾個漁港也都是小型漁港，沙灘也是砂質地，走私菸酒船隻不會選擇從彰化上岸，歷年來彰化縣難以查獲由彰化上岸的走私菸酒。

但為了維護縣民健康，縣府府各單位仍聯合積極由不同管道中查緝私劣菸酒， 和不肖業者鬥智，發現有人將菸絲下腳料偽稱肥料進口後，再運至地下工廠製造私劣菸，經布線而一舉查獲，過程中非常辛苦。

縣府統計，去年度查的私劣酒7萬4646公升，比前年度還少，但查獲私菸高達259萬8313包，與前年度查獲45萬6898包比較，成長幅度驚人，績效竄升。

(中時 )