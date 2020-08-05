底片生產商柯達（Kodak）7月28日宣布與美國政府簽署高達7.65億美元的貸款協議，將踏進藥品生產市場，受此激勵，柯達股價一路狂飆，卻也引發內線交易的疑竇。美國總統川普（Donald Trump）於本周二（4日）宣布，美國政府將快速啟動對柯達的調查，排除外界疑慮。

川普向媒體表示，柯達投入藥品市場是個很好的概念，但他個人並沒有參與此事。

柯達於7月28日宣布獲得美國政府7.65億美元的貸款，將用於生產藥物原料，消息帶動柯達股價於上週狂飆逾1,000%。

然而在公布消息前一天，柯達股價便已上漲25%，引發外界質疑是否有內線交易的可能性。

美國參議員華倫（Elizabeth Warren）於4日曾去函要求美國證交會啟動調查，在資訊公開前是否有不尋常交易的情況。

據華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）目前已經進入初期調查階段，預計將不會對柯達或任何相關人士做出指控。

美國證交會目前拒絕對此事作出回應，柯達的發言人則表示該公司將會配合任何調查。

(工商 )