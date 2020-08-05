在台南前後任市長賴清德、黃偉哲任職期間，擔任南市衛生局長的心臟科名醫陳怡，爆出與鄭姓女秘書車震，遭到鄭女的前夫提告，雖然在刑事部分，已獲不起訴，民事部分則尚在審理中，此事重挫陳怡苦心建立的「完美名醫」形象；昨天（4日）她的妻子、婦產科名醫鄭雅敏，才剛出任郭綜合醫院院長，還保有與陳怡婚姻關係的她，面對丈夫疑似出軌，雖然只淡淡回應「我知道了」，但臉明顯垮了下來，心情多少受到影響。

據《鏡週刊》報導，陳怡被控在2017年10月13日晚間，與已婚的鄭姓女秘書發生車震不倫戀，被鄭女的曾姓丈夫以行車記錄器，錄下兩人偷情對話過程。陳怡後來辯稱，鄭女當時人在車內自慰，他是在一旁陪伴，兩人沒有性交，檢察官雖認為這項說詞可信度不高，但因為沒有「性器接合」直接證據，最後刑事部分是不起訴處分。

對於這起官司，陳怡表態要捍衛自己的名譽與權利。而他的妻子，同時也是婦產科名醫鄭雅敏，昨天才剛出任郭綜合醫院院長，在就職典禮上，她的夫婿陳怡也有一起出席。據悉兩人仍有婚姻關係；而當時她聽聞鄭女的丈夫告知夫婿疑似偷腥的始末，雖然只淡淡回應「我知道了」，但臉明顯垮了下來，心情或多或少有受到打擊。

而據《中國時報》報導，台南市長黃偉哲對於陳怡捲入車震的桃色風暴中，被問到會不會快刀斬亂麻？他回應，會等法院把事實真相整個釐清之後，再做相關的處理。他提到，陳怡一直強調自己是清白的，清官難斷家務事，等法院釐清真相後，他認為屆時再做行政上的處理會比較好。

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(中時新聞網)