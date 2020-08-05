高雄潘姓夫妻18年前從事海帶食品加工，他們用碳酸氫銨、碳酸鈉等物浸泡海帶銷售給不知情攤商，販售給社會大眾食用，賺取不法所得761萬元，一審各判刑1年2月、二審判無罪，最高法院撤銷後，更審改各判1年徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

法官考量潘姓夫妻共同經營海帶食品加工、販賣多年，營業甚具規模，供應對象遍及高雄、屏東地區多座傳統市場攤商，海帶又為國人常食用之食品，影響民生甚鉅，縱無法證明足以危害人體健康之虞，但已對消費者食品安全之法益造成巨大震撼，應予非難。

潘姓夫妻將海帶食品的乾貨原料泡清水膨脹，更換3次清水後加入工業用級礬粉使其變硬，隔日加入工業用級鹼粉、銨粉使其軟化，經更換多次清水浸泡至無藥味止，其中「海茸」食品另添加非食用級保險粉以保持鮮度。

2人用非法方式處理後，每1台斤的乾貨原料都可發泡製成約2 台斤的成品，再將此4類於加工過程添加工業用級添加物之海帶成品，製作成海帶卷、海帶結、海帶絲及海茸，販賣給高雄市及屏東縣各大傳統市場及不知情攤商，攤商再販售給一般消費者食用。

(中時 )