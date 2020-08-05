台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐張介彥、警員王明章，日前午間接獲管理員報案稱，有小孩走失在社區管理室；警方趕赴現場，見一對兄4歲、妹3歲眼角掛著淚痕，呆萌地看著警察叔叔。管理員向警方說，哥哥牽著妹妹走進社區，不發一語地就坐在椅子上休息；看著這對無助的兄妹，不知是誰家的小孩，只能向警方通報有走失兒童。

警方指出，「麻麻在睡覺、我是哥哥。」張員向這位小哥哥詢問任何問題，都只獲得這樣簡單的回答。警方研判應該是哥哥趁著家人睡覺時，自己打開門帶著妹妹偷溜出去；警方隨即向街坊鄰居挨家挨戶探詢是否認識這兩位小朋友，但仍一無所獲，讓警方十分苦惱。

警方表示，已是兩個孩子的老手暖爸張員發現，小兄妹的尿布都滿尿了，趕緊至一旁的藥局購買尿布，當店員知道是要買給走失孩童用，更是熱心地直接送給孩童一人一片；因遲遲未找到小兄妹的母親，王員至超商購買小朋友最愛的巧克力、養樂多及軟糖，安撫小兄妹後，先將他們安置於所內，交由其他同仁代為看顧。

張、王兩員返回小兄妹走失的附近繼續詢問，並且聯繫里長協助。當員警返回管理室時，看見一名焦急的婦人，正在詢問他家小孩不見的狀況，員警連忙拿照片過去相認。「哥哥竟然自己開門出去，都快急死我了，大家都在睡覺，一醒來，驚覺兄妹怎麼都不在…」張姓母親焦急地向警方表示。

原來兄妹一家人原本住在這棟社區，今年剛搬到隔壁社區，可能對於原本租屋處比較熟悉就跑回去。張姓婦人看到孩子在派出所吃零食、看卡通不禁放下心中大石，說：「還好是警察叔叔帶走你們，如果是壞人喔，你們不知道會怎麼樣…」張姓婦人一邊幫孩子換尿布一邊分享育兒經驗，與幾位奶爸相談甚歡並不斷地向警方致謝。

春社所長江松泳呼籲，父母應該要注意家中的設置，像是火爐是否有保護機制、窗台是否太矮容易攀爬、門鎖是否容易被孩童打開甚至難防宵小等。育兒十分辛勞，父母也需要休息，但此時家中的家具或門窗就要十分留意，做好預防的工作，才能讓孩子們健康、安全地長大。

(中時 )