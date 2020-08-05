美股昨夜在寄望新一輪紓困方案的協商順利下全面大漲。韓股上午追蹤華爾街走勢，開高走高。

周三南韓KOSPI指數至午間上漲21點或+0.95%，為2301點。外資上午賣超1015億韓元(約8526萬美元)。上午總交易股數為4.94億股，在902檔交易個股中有369檔上漲。

白宮官員在周二誓言與國會民主黨員全時工作，以便在本周末前協商進一步發展和達成協議。

南韓財政部長周三指出，將加緊房地產措施，杜絕投機性行為，承諾對價值高達9億韓元的房地產交易進行調查。

領頭羊三星電子上漲1.4%，投資人靜待三星新款行動產品的發表。第二大晶片商SK海力士跌1.23%。

生物科技股集體上漲。Hanmi製藥飆漲至美日漲幅限制的29.91%。三星生物製藥上漲5.1%。賽特瑞恩上漲2.3%。

在離岸交易平台，韓元較昨日上漲，1190.6韓元兌一美元。

(時報資訊)