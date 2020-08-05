龜山島在3年前曾發現1名無名女屍，日前經基隆市警方比對資料，推估為19歲陳姓女子。警界有句俗語，案子會找人，3年的無主孤魂竟在3年後女子農曆生日當天，有號稱尋人神探之稱的基隆市第一分局組長許耀彬，竟然意外比對出屍體身分，協助她回家團圓，陳母說，「女兒想回家了，可以彌補心中最大的遺憾」。

19歲女淪龜山島孤魂3年，基隆尋人神探生日當天比對出身分助她團圓。(戴志揚翻攝)

海巡署第七海巡隊在106年6月21日，曾受理一件漂浮於宜蘭縣龜山島南方1.2海浬海域的無名女屍，該具女屍因長期浸泡海水，毛髮及五官均已腐爛已無法辨識，因此葬於宜蘭縣頭城鎮第五公墓無主墓區長達3年之久。

基隆第一分局組長許耀彬在6月間查出1名106年失蹤的19歲陳姓女子，特徵與無屍相近，遂聯絡陳母重啟調查。

陳母說，被告知女兒失蹤當天，她接到女兒男友的電話，說女兒心情低落，想跳海尋短，馬上趕到女兒常去散心的台中火力發電廠，卻未見女兒身影。救難人員也未尋陳女蹤跡，判斷可能打消尋短念頭自行躲藏起來，也因為這個信念，支撐陳母3年，期盼有一天女兒奇蹟出現，回家團圓。

陳母還說，平時開車不接電話，但許組長連絡電話的當天，有一股力量使他接起，警方疑似找到女兒的遺體，陳母向許組長說：「今天是女兒的農曆生日」。女兒從台中海域漂流300公里到龜山島，奇蹟真的出現，一家人終於不在掛念。

經許組長採集陳母唾液檢體送法務部法醫研究所與該具無名屍做DNA親緣關係比對，比對結果吻合，確認該無名屍即為已失蹤3年多的陳姓少女。後再帶同家屬持陳女之相驗屍體證明書至宜蘭縣立殯葬所辦理領回陳女的骨灰罈，將無名屍正名為陳女姓名。

陳姓家人不斷向許組長鞠躬致謝，雖然並不是最好的結局，卻也讓陳姓少女有名有姓，不再是孤魂野鬼，可以落葉歸根回家了。

(中時新聞網)