上峰生物科技公司負責人許長山，2017年媒介幫上櫃公司永昕生物醫藥，為韓國SCD公司製藥，許男收受千萬佣金，並簽收傭保密條款，卻在2018年間事先買永昕股票，等永昕利多訊息公布後，再逐一賣出，獲利逾200萬元，還告知施姓友人下單，但施小虧，台北地檢署今依《證交法》內線交易罪起訴許、施2人。

永昕生醫2018年10月4日宣布獲得韓國第一大眼用藥藥廠SCD委託，開發Eylea生物相似藥三期臨床試驗及後續上市代工。

檢調獲報，協助牽線促成這起代工案的許男，早在2018年7月到9月間，分批買進共609張永昕股票，等永昕公布利多訊息後，全部賣出，總獲利達201萬餘元，許的施姓友人也獲悉消息，趁機買了45張股票，但因賣股時機，扣除證所稅後虧錢。

今年5月，檢調搜索約談許、施，2人都坦承犯行，辯稱不知道是《證交法》規範的內部人，所以進場買股，許在約談當天就繳回不法所得，檢方訊後請回並限制住居。

(中時 )