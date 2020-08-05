億豐(8464)第二季財報出爐後，包括日、亞系等3家外資在最新出爐的報告中都點讚大喊買進，並同步調高目標價，今日股價開高後，一度衝至350元，漲幅在3.7%以上。

亞系外資表示，億豐第2季毛利率高達57.9%，表現令人驚豔，考慮億豐市占增加及需求回溫帶動營收成長，預期毛利率還有成長空間，決定調高今明年每股盈餘預估，幅度10%、12%達15.8元、17.5元，重申「買進」評等，目標價調高至405元。

日系外資重申「買進」評等，目標價由325元調高至405元。日系外資表示，億豐第二季每股盈餘4.12元，表現優預期，而第二季毛利率成長至57.9%，比今年第一季的51.6%及去年第四季的51.6%表現得更好。看好下半年固定尺寸及客製化產品訂單能見度明確，加上美國德州廠將擴產因應需求，及生產效率改善、客製化產品平均售價提高等有利因素，獲利可望再攀高。

另一家亞系外資預估億豐受惠解封後百葉窗銷售回溫、原物料價格有利、匯率走勢利多以及生產效率提升等因素，第三季毛利率將再攀高至58.3%，決定調高今年至後年每股盈餘預估，調高幅度分別為7.1%、19.3%、23.1%達16.97元、20.57元、23.11元，重申「買進」評等，目標價調高到450元。

(時報資訊)