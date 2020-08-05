以防守見長的熱火老將伊戈達拉，今天面對強敵塞爾提克時投進了1顆三分球，同時也是他生涯第1000顆三分球，成為NBA史上第7位1000顆三分球、1500次抄截、500次阻攻的球員。

伊戈達拉在2004年選秀會以第一輪第9順位加盟七六人，8個球季全部先發，2012年轉戰丹佛打了80場比賽，隔年改披勇士戰袍，2014年從先發降為替補，但這也讓伊戈達拉卸下重擔有了新的出發機會，有他在板凳席上的坐鎮，勇士奪下睽違40年之久的總冠軍，伊戈達拉獲總冠軍賽MVP殊榮。

伊戈達拉在金州待了6個球季，看到勇士王朝的崛起，5年內3度拿到總冠軍，可惜去年夏天勇士將伊戈達拉交易至灰熊，伊戈達拉不願穿上曼菲斯戰袍，雙方陷入僵局，直至今年2月灰熊才點頭將伊戈達拉送到熱火。

伊戈達拉今天替補上陣，6投2中，繳出6分、8籃板、4助攻、2阻攻、1抄截的數據，是他復賽以來單場最佳表現。最重要的是他投進了生涯第1000顆三分球，加上1672次抄截、570阻攻，成為NBA史上第七位生涯能有千顆三分球、五百次阻攻以及千五次抄截的球員，代表著他不但能投三分球，更有防守的強悍能力，是一位攻防兩端都非常出色的悍將。

(中時 )