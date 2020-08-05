金管會鼓勵保險商品創新，要保險業研發外溢保單、實物給付型保險商品，滿足民眾對保險保障多樣的選擇；從金管會上半年(1至6月)的保險商品銷售統計顯示，實物給付型商品根本賣不動、銷售狀況只能以冷颼颼來形容，新契約銷售件數、初年度保費收入等，分別較去年同期減少64.5％以及39％。

外商安聯人壽總經理林順才坦言，「台灣實物給付型保險根本發展不起來」，理由很簡單，人的壽命愈來愈長，保險保障若以實物來給付，到真的需要時，實物的價值與當初購買保單時，不僅時間可能距離很久，且價值也產生了變化或差距，林順才認為，保障以「現金」做支付工具，才是最實在的方法。

金管會統計顯示，目前已核准及備查6家壽險公司、共17張實物給付型保險商品；今年截至第2季新契約銷售件數為2萬8421件，較去年同期的8萬0171件減少了64.5％；初年度保費收入方面，從去年同期的1716萬元降為1047萬元，減少幅度為39％；實物包括殯葬、醫療、長照等態樣。

實物給付保單市場冷颼颼，金管會官員分析，這與消費者喜好有關，加上近來受疫情影響，民眾投保旅平險、海外醫療等，銷售狀況都受到影響與衝擊；不過，站在創新、保險保障多元的情況下，金管會還是鼓勵業者多多開發新商品。

相對於實物給付型保險，主打愈健康、保單CP值就愈高的外溢保單則賣得嚇嚇叫，其中，以運動習慣折抵保費或增加保額型的外溢保單最受青睞，金管會官員表示，因為保戶接受度高，才會出現高成長。

金管會統計顯示，已核准及備查8家壽險公司、共35張具外溢效果的保險商品，外溢保單今年上半年新契約銷售件數為5萬3397件，較去年同期1萬3302件增加301％，初年度保費收入從去年上半年的1.4億元，成長至今年(上半年)達8.3億萬元，增加幅度達461％。

(中時 )