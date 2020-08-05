國內近年來多家日本迴轉壽司來台展店，食材新鮮、品項多樣吸引許多民眾上門消費，但一盤要價40到80元，且越好吃的越貴花費不便宜。就有網友親眼目睹隔壁桌破壞遊戲規則，讓80元的高級品壽司只花40元就能吃到，貪小便宜行徑讓網友直呼太扯。

80元的壽司只拿一個盤子變40元，瞬間半價。(翻攝自 《爆怨公社》)

一名網友在《爆怨公社》揭發隔壁桌的惡行，由於該迴轉壽司店是以盤數計價，80元商品會綁兩個盤子，但隔壁桌卻使出小撇步，硬拔開「鮮度君」蓋子，用指尖拿起一個盤子，以40元的價錢吃80元的食材，若技術不好把兩個盤子拿出，就再把一個盤子再放回轉盤上。

網友們看到這誇張的動作紛紛留言：「吃不起就別去吃，真扯」、「連迴轉壽司都要偷吃」、「台灣最美的風景是貪小便宜」、「丟臉丟到家」、「居然有這種不要臉的招術，我都沒想到」。但也有人緩頰是不知道規則，認為第一次拿下來拆就覺得有點難度，但馬上被網友打臉「這人身手如此矯健，ㄧ定常常這樣幹」。

(中時新聞網)