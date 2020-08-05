民進黨立委高嘉瑜今日於立院中興大樓召開記者會表示，經濟部自2014年起開始推動微電腦瓦斯表。但有天然氣公司以「免費換裝」、「現在只有新式電腦表」等話術，逕行更換，主管機關應約束業者。能源局石油與天然氣組科長丁建仁表示，換表並非法律強迫，會加強與業者溝通。

高嘉瑜指出，同屬台電及台北自來水營業處，近年開始替用戶換裝智慧電表、智慧水表，其中智慧電表價格較機械式電表高350元、電子式水表價格較機械式水表高1000元，但基本費皆不會因為新式計量表成本較高而有所差異。

高嘉瑜說，但天然氣公司以微電腦瓦斯表「功能多、成本高」為藉口，每月向用戶多收取40元基本費，十年下來價差高達4800元，卻又不願提供微電腦瓦斯表之採購價格，在價格不透明且天然氣公司在各區獨占經營的情形之下，消費者只能任人宰割。

高嘉瑜表示，近日接到民眾投訴，有業者以集中抄表盤故障無法維修為由，要求住戶更換具有「無線抄表」功能的微電腦瓦斯表，但「無線抄表裝置」開價上萬元，整個社區要支付近150萬元。

高嘉瑜表示，依法業者向用戶收取的從量費之計量成本中，即包含天然氣儲存及輸配設備之維護成本，天然氣集中抄表盤損壞，業者理應善盡維修義務，此外，目前各家業者皆有自報度數機制，用戶可藉由電話、網路、手機APP等管道自報度數，但卻有業者倒果為因，要求社區全體住戶更換具有無線抄表功能的微電腦瓦斯表。

高嘉瑜指出，目前全台天然氣有367萬用戶，業者一年收取了高達32億元的基本費，但有許多用戶皆採自報度數，且微電腦瓦斯表的無線抄表裝置也大幅降低抄表成本，但卻沒有實際反映在基本費的收費上，等同對天然氣用戶溢收費用，天然氣基本費自95年施行至今都未經檢討，主管機關經濟部應盡速進行費率檢討，以保障天然氣用戶權益。

(中時 )