鑒於美國加州疫情嚴峻，美國自產的醫療口罩數量供不應求，泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）理事長陳曼君發揮人道精神，體現「人飢己飢、人溺己溺」的信念，宣布捐贈一批台灣製造的醫療口罩，給當地醫療單位與醫療人員，以表達對醫護人員的關懷與支持！

陳曼君指出，此次疫情對於加州經濟弱勢族群的影響極大，受感染的比例相較於其它地區偏高，而照顧這些居民的醫療院所也嚴重缺乏基本防衛裝備，連口罩都一片難求，甚至只能使用自製布口罩來自我防護，此次泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會捐贈口罩給醫療院所，目的就是希望保護基層醫護人員，讓她們可以安心、放心的照護弱勢族群，免於遭受感染之危險。

PPSEAWA成立於1928年，至今已有近百年的歷史，2019年曾在名譽理事長陳淑珠領導下，在台灣舉辦第27屆國際年會，以展現「以國際交流促進國民外交」的理念，PPSEAWA Taiwan長期推展會務及國際交流，也算是一種另類的務實外交。

陳淑珠表示，此次口罩捐贈活動，應能為台灣的國際形象與人道援助之精神加分，同時也有望深植台美兩國人民之友誼，讓世界看到PPSEAWA Taiwan對於國際關懷所貢獻的心力！

(工商 )