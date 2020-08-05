根據晨星基金最新的報告，今年上半年，最受投資人歡迎的三大基金品牌分別是貝萊德、PIMCO及摩根史丹利。

晨星基金表示，2020上半年，基金市場總計淨流出3,130.39億新台幣，不包含貨幣市場之長期資產淨流出4,271.57億新台幣。淨流出量最大為股票型資產，淨流出2,849.71億新台幣，其次為股債混合型資產(淨流出2,083.28億)。貨幣市場型資產淨流入量最大，總計淨流入1,141.18億新台幣，其次為固定收益型資產，淨流入710.66億新台幣。

儘管上半年基金市場呈現淨流出，但也有不少基金資金是呈現淨流入，以晨星基金組別分類，淨流入排行榜大多為股票型資產，包含產業股票- 科技基金、健康護理基金、能源基金、美國大型增長型股票、全球大型增長型股票及台灣大型股票基金組別。淨流入榜上的債券型資產包含美元債券 - 靈活策略、定期債券及美元多元化債券基金組別。

至於遭拋售最多的基金類型為包含中國股票、亞洲不包括日本股票基金組別及印度股票基金組別。淨流出榜上的債券型資產包含全球新興市場債券 - 本地貨幣、全球債券 - 靈活策略及其他債券基金組別。

流入最多的基金品牌，晨星基金表示，基金資金淨流入第一名的貝萊德，上半年淨流入金額為623.36億新台幣；其次為PIMCO，淨流入623.36億新台幣，及摩根史丹利，淨流入金額550.41億新台幣。至於管理國人資產規模最大的投信為聯博投信，管理資產規模為7,723.1億新台幣；管理最多股票型基金資產的為摩根投信，管理之股票基金資產規模約1,993.38億新台幣；管理最多債券基金資產的基金品牌為聯博投信，管理之債券型基金資產規模約5,872.17億新台幣。

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