知名的宜蘭礁溪老爺酒店，驚傳客人疑似集體食物中毒，同時出現急性腸胃炎症狀。根據宜蘭縣政府衛生局統計，目前已知46人出現相關症狀，其中7人較為嚴重到醫院救治，衛生局已要求老爺酒店內的自助餐廳「雲天」暫時停止營業，直到復檢通過才能恢復。

宜蘭縣衛生局長徐廼維表示，衛生局在昨（4）日中午陸續接獲台北市、新北市通報，指出有觀光客在礁溪某知名飯店疑似食物中毒並出現急性腸胃炎症狀，進一步查證後確有此事，因食物中毒需要經實驗室嚴謹認證，暫時無法確定，基於安全起見，已要求業者先停業，待內部改善確定安全後才會允許復業。

礁溪老爺表示，飯店是在8月2日接到通知，有客人身體不適，立即進行了解是哪個環節出了問題，至今仍無法確定原因，已主動將食材送檢，檢驗時間預估需要兩周。

礁溪老爺表示，目前是腸病毒高風險期，已針對飯店內部的硬體設施展開最高規格消毒作業，並向客人宣導戴口罩，預防人與人之間發生交叉感染，對於出現不適症狀的顧客，飯店也會持續關心，無論是不是起因於飯店，都會發給補償慰問金。

(中時 )