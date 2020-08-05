高雄巿慶祝戶政日5日表揚績優戶政人員。（曹明正攝）

高雄巿慶祝戶政日，5日舉行孝行獎及績優戶政人員聯合表揚，高雄巿代理巿長楊明州現場表揚10名孝行楷模，包括3位全國孝行獎得主；以及20名績優戶政人員、30名績優戶政志工，楊明州有感而發地說，看了真得讓人很感動。

全國孝行獎得主日前已經揭曉，預計本月在金門頒獎，高雄巿有3人得獎，包括美濃區楊馥榕、杉林區吳妙珠、桃源區謝瑞娥，3人同時獲高雄巿孝行獎，其餘7人另有陳明佑、王賢貴、江秀玲、許倍綾、黃寶慶、吳金英及林念築。

楊明州表示，孝行獎是傳達社會各角落令人感動的故事，他一直認為，孝要即時，所謂樹欲靜而風不止、子欲養而親不待，看了這麼多孝行楷模的故事，真得令人感動，得主們對親人的照顧，看了讓人熱烈盈眶。

高巿府民政局表示，高巿孝行獎今年首次與戶政日慶祝活動結合辦理，高巿戶政業務已經連續5年獲內政部評鑑為優等，路竹戶政事務所今年更獲內政部核定為全國績優戶政機關，獲獎績優戶政人員行銷戶政形象不遺餘力。

(中時 )