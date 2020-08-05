時代力量前黨主席徐永明涉入SOGO經營權行賄案，台北地方法院昨裁定80萬元交保，對於時力過去主打健全肅貪法治，國民黨立委陳玉珍今天表示，所有人的道德標準應該一致，不能嚴以待人，寬以律己，徐永明身為黨主席卻招惹收賄案，將讓很多年輕一代對政治又失去期待，令人遺憾。

陳玉珍上午受訪時說，國會立委爆發集體收賄，對於不滿意政治現狀，期盼政治清明的年輕一代，影響深遠，因為這群年輕人相對比較支持時代力量，然而前時力黨主席徐永明卻沾惹收賄案，恐讓很多年輕一代又對政治失去想望與期待，令人遺憾。

陳玉珍指出，立法院的遊說法、政治獻金法都應該修法，使得規範更明確，不然有時候為民請願或涉及施壓、利益交換等灰色地帶，立委容易誤觸法網，當然收錢行為絕不可取，未來申報制度應該更公開透明才是解決制度的方法。

陳玉珍痛批，從此案也可看出，民進黨全面執政，資源豐富，各派系搶奪激烈，她推估，未來在很多利益分贓不均的情況下，此等事件還會層出不窮地發生。

對於國會不分黨派立委集體收賄，蔡英文總統重話表示「升官發財，請走別路」，但國民黨昨天再度踢爆，中華文化總會副祕書長李厚慶自蔡政府上任以來，擔任大量政府標案評審委員，甚至獨厚親綠媒體三立。陳玉珍認為，蔡英文應主動呼籲在她旁邊的人，或者曾經是她重用的對象，不要介入評審類標案，瓜田李下就應該避險。

藍委陳超明、廖國棟也捲入國會立委收賄案，國民黨昨祭出停權處分，陳玉珍表示，依規定，原本一審有罪才停權，黨中央拉高層級，收押禁見就停權。至於議員與立委的懲處標準不一，陳贊成修法，讓所有民代標準一致化。

(中時 )