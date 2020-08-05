大陸女星劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》因新冠肺炎北美疫情影響，已3度延檔，今日更投下震撼彈，迪士尼影業宣布，《花木蘭》將於美國時間9月4日在串流平台Disney＋上線，這破天荒的決定，無疑是對戲院業者打擊甚大。屆時電影將在已有Disney＋服務的國家包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及西歐數國等數位上架。至於目前無提供該服務的台灣，仍有機會在戲院上映，上映檔期台灣片商則尚未公布。

據《好萊塢報導者》報導指出，該片成本高達2億美元（約60億台幣），是最昂貴的迪士尼真人翻拍電影之一，是否能有票房回收，迪士尼得承受相當高的風險。《綜藝報》則指出，想線上觀看《花木蘭》除了Disney＋固定月費6.99元美金（約200元台幣）之外，還須另付29.99元美金（約880元台幣），相當於新用戶必須花費約1080元台幣才能看到電影。這除了創下2011年以來VOD租片觀看價格新高之外，也是迪士尼為了測試VOD新型態的辦法。

《花木蘭》自1998年問世後獲得全球影迷熱烈回響，時隔22年，以真人拍攝再度登上銀幕。卡司陣容也星光熠熠，除了劉亦菲演出「花木蘭」，李連杰則演出「皇帝」、鞏俐扮演大反派女巫「仙狼」、甄子丹扮演木蘭導師「童將軍」，而男主角是紐西蘭籍華裔演員安佑森（Yoson An）擔綱，該片《園長夫人：動物園的奇蹟》、《北國性騷擾》女導演妮基卡羅（Niki Caro）執導。

(中時 )