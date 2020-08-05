已婚胡姓男子到越南做生意，在當地找了個小三，在台灣的元配發現後氣得離婚，並對小三提告求償。台北地院審理時，胡男稱有向小三開玩笑說「我在越南單身」，生意夥伴林姓男子則證稱，每每聊到單身話題，胡男都給「模擬兩可」的答案，法官因此認定小三不知胡男已婚，判免賠，可上訴。

元配主張，她與胡男2009年間結婚，2019年已離婚。她2018年無意間發現，胡男在越南投資開店結識小三，兩人竟在店內摟抱、撫摸大腿、接吻，小三還不斷詢問胡「誰比較漂亮？」顯已逾越一般男女交友關係。

元配更指，小三後來入境台灣，胡男多次跑到小三的套房，更承認發生1次性行為，小三顯然已侵害她的配偶權，造成她精神上莫大傷害，故求償60萬元。

小三抗辯，她與胡男相識時，胡男自稱沒有結婚，才同意交往，後來胡男回台灣，說要結束越南生意，不會再回越南，並告知有妻小在台灣，她才知道真相，隨即分手，交往時間不到1年，她沒有從胡男那邊拿到什麼，兩人原本只是生意夥伴。

胡男到庭證述時，一開始稱有告知已婚，後又改稱「我有開玩笑說我在越南沒有太太也沒有女朋友」；同是生意夥伴的林男則證稱，他知道胡男有2個女兒，但以為已經離婚，胡男有介紹小三給他認識，3人一起吃飯時，聊到是否單身的話題，印象中胡男都給「模擬兩可」的答案。

法官認為，胡男與本案有利害關係，證詞又與林男的不符，難以採信；元配未能證明小三與胡男交往期間，確實知悉胡男已婚，難認小三不法侵害配偶權，判小三免賠。

(中時 )