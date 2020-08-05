◎境外疫情增加 蔡英文呼籲人多地方戴口罩

台灣近日陸劇新增境外移入疫情，蔡英文總統今天呼籲珍惜防疫成果，「在人多的地方，記得把口罩戴上！」並且勤洗手，戴口罩，「做得越徹底，台灣就越安全！」

◎美國衛生官員近日將訪台 外交部：免隔離14天

美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）將率團訪問台灣，並在台發表大型演講。外交部發言人歐江安表示，中央流行疫情指揮中心已取得團員採檢陰性報告，訪團不用隔離14天。

◎放下恩怨 連戰追思李登輝

曾擔任李登輝副手，後來在2000年決裂的連戰，今天上午前往李登輝追思會現場。他神情哀傷地說，今天是要來表達最高敬意與誠摯的哀悼，因為李總統主持國政12年，是台灣轉型的時刻，對台灣民主自由，社會與經濟的發展，都有很多很重大的貢獻，這些都將會長存在我們心頭。

◎限徐下午5點向黨說明 邱顯智致歉

時代力量黨主席徐永明涉及介入SOGO經營權之爭，遭黨內停止職務。代理主席邱顯智今李登輝追思會場時，再次向支持者致歉。他說，已限期徐永明在交保24小時內向黨的廉政委員會說明，預計下午5點開會；同時，這件事情讓臺灣社會失望，真的覺得非常對不起大家，他會在2周內提出反貪廉政的具體步驟，展現反貪決心。

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(中時新聞網)