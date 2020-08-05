近來發生中崎有機農業專區和橋頭科學園區開發衝突事件，引發有機農業和科技產業發展執行上衝突，民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華今呼籲農委會，好好重視有機農業發展，盼能進一步修法，將漏洞補齊保障農民權益。

民眾黨立委張其祿和時代力量立委陳椒華今共同舉辦「有機農業促進法修法暨前瞻綠色產業升級座談會」，邀請相關研究人士到場共同討論。

橋頭科學園區進入二階環評程序，竟發現當地已有有機農業在地開發超過10年以上，導致內政部和農委會衝突。對此，財團法人環境權保障基金會研究員林彥廷表示，希望中央政府能盡快修法，能確實保障有機農業發展權益，更認為若能成功將橋頭科學園區搞定，或許能成為台灣第一座農業科學和生態園區並存的生態性科學園區。

張其祿表示，政府為工業開發忽略土地保育問題，希望在環保署在法律未釐清前，不要貿然進行環評二階段界定，並盼望政府能找到科技和農業共存共榮的方案，希望藉由此事件把農業專區跟有機農業促進法配套做更好，發揮有機農業促進法的潛在性。

陳椒華也認為，政府在執行上不夠理想，因橋頭科學園區的土地面積不夠，但為了新市鎮將科學園區引進，造成兩方衝突，呼籲政府不要做不當開發，規劃政策上應有效考慮環境永續的生存，將法條不足部分盡快修正。

中崎有機專區受「有機農業促進法」保障，依法享有10年以上20年以下的租約期，卻發生農地被徵收，導致環團群起聲援，呼籲中央正視中崎有機農場的重要農業及生態價值，並重新設計橋頭科學園區，讓兩者能共存共榮，達到永續發展價值。

(中時 )