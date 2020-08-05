太平警分局新平派出所5日提早歡慶父親節，讓警眷及孩子們可以至派出所參加父親節小活動，讓小朋友們可以體驗爸爸的辛勞。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

一年一度的父親節即將來臨，台中太平警分局新平派出所5日上午有著不一樣的小溫馨，在所長林育正的貼心規劃下並準備精美小禮物，讓當天上班的警察爸爸們有個小確幸時光及特別的父親節，席間邀請5對警眷們一同參與並體驗警察爸爸的工作過程，很多小朋友都是第一次到派出所，在警察爸爸的引導下過一個溫馨又難忘的佳節氣氛。

太平警分局新平派出所，就在5日早上有不一樣的佳節氣氛，為迎接即將到來的父親節，也謝謝警察弟兄們平日競競業業的辛勞，太平警分局新平派出所所長林育正這幾天貼心私下聯繫同仁的眷屬，希望讓警眷及孩子們可以至派出所參加父親節小活動，讓小朋友們可以體驗爸爸的辛勞，甚至來個有意義的犯罪預防宣導及警用裝備介紹，林育正還自掏腰包購置精美小禮物，有幾位警察爸爸看到妻小到派出所還嚇了一跳，小朋友們也親自製作小卡片，靦腆的向爸爸說：「父親節快樂」！讓在座的警察爸爸感到超級溫馨的，無形中拉近親子的距離。

所長林育正表示，自己長年在外勤工作，有兩個小朋友都已經分別上國中了，更能體會到家庭的重要性，因為常聽到爸爸回到家就是在睡覺，或是假日爸爸都在上班等等，希望透過這活動讓小朋友能體會警察爸爸的辛勞，更能拉近親子間的距離，也祝福同仁佳節愉快。

(中時 )