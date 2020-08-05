川普政府曾公開警告巴西，若採用中國資通訊設備商華為的5G設備，將後果自負。巴西副總統穆拉洛（Hamilton Mourao）3日表示，華為掌握的技術遠超其他競爭對手，不會阻止該公司參與巴西的5G建設投標，並指不害怕來自美國的威脅和壓力。

香港信報報導，穆拉洛指出，巴西目前有逾三分之一的4G網路使用華為設備，若禁用，就要拆除已使用設備，將造成營運商損失。巴西科技創新和通訊部長此前指出，不會阻止任何公司進入5G招標程序，最終5G建設資格由哪家獲得，將取決於各公司的技術優勢。

美國積極動員各國將華為排除在全球的5G項目之外。路透此前報導，美國駐巴西大使Todd Chapman表示，如果巴西允許華為的5G技術在當地使用，將要「後果自負」。針對上述言論，中國外交部回應，是赤裸裸的霸權行徑。

Todd Chapman指出，巴西若選用華為，中國政府隨時可以要求華為向其提供資訊，將會構成國家安全問題。而選用華為的後果可能來自經濟方面，美國最大的出口是智慧財產權，所以必須保護它。

(工商 )