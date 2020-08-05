財團法人流浪動物之家基金會x CHECK2CHECK推出「守護喵汪計畫 浪愛無限大」公益活動，由陳偉殷與安心亞、夏和熙擔任「喵汪守護大使」。安心亞為近期忙著為新專輯《愛得起》宣傳，但一聽聞邀約立馬點頭答應，夏和熙則是連續兩年力挺，兩人相約到流浪動物之家體驗一日志工，希望能啟動這場善的起點，未來大家無論當志工、購買公益棉T都能一起接力響應。

夏和熙看著毛小孩心疼表示，「其實狗狗非常多，又可愛又活潑，很難想像牠們是從不同地方救援過來」，安心亞體恤志工辛勞，「真的非常辛苦，因為一個狗園，就要照顧幾百隻的狗，幫他們打掃環境、清大便、餵食、洗狗、剃毛，這真的非常非常地辛苦，所以很需要大家的幫忙」；兩人合力幫狗狗洗澡，不僅細心地用泡沫搓揉、按摩做SPA，還溫柔安撫狗狗「快了」、「好帥唷」，有趣的是，在為毛小孩沖洗身體時，安心亞不甚因為水柱過大同時也噴濕了夏和熙，讓他急喊：「安心亞在幫我洗澡！謝謝！」瞬間人與狗都濕身成了現場歡樂的插曲。

安心亞分享當志工心得，真的非常辛苦，我們今天只洗一隻狗就花了半小時，但是志工要洗園區裡面幾百隻狗，這樣工作下來真的非常地累，也看到很多傷殘的狗狗，其實狗狗的醫療費用數字是滿龐大的，更呼籲：「真的很需要大家的幫忙，家裡沒有辦法領養狗狗的朋友們，可以透過助養活動領養，志工會幫你照顧。」夏和熙也感性說，「我們一點點心力，感受到人類對牠們有很多愛，這是我們現在可以做的」。

陳偉殷以實際行動力挺公益，他穿上公益棉T細心為流浪貓梳理毛髮，他形容，在路上看到流浪貓的時候，都會覺得牠們難以捉摸：「牠們很容易躲起來，我們卻想不到牠們比我們更需要受人家的照顧，希望大家可以看到這些流浪貓、可以多多幫助牠們，不一定要把牠抱回家養，但是至少可以讓牠們有食物、有家住，牠們就會覺得是一個很溫暖的地方」，最後更呼籲大眾一起做公益「讓我們一起護喵汪計畫 浪愛無限大，我們都在唷」！守護喵汪計畫 浪愛無限大公益活動8月5日起跑，由插畫家Chou jo設計6款公益限定「守護喵汪計畫 棉T」，即日起於：https://www.check2check.com.tw/cpage/348開放愛心認購，每件衣服將捐出200元給財團法人流浪動物之家基金會，讓浪孩們得到更妥善的照顧。

安心亞擔任喵汪守護大使。CHECK2CHECK提供

陳偉殷、安心亞、夏和熙擔任「喵汪守護大使」。CHECK2CHECK提供

安心亞與夏和熙合力幫狗狗洗澡。CHECK2CHECK提供

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