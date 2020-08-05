雖有華爾街隔夜的激勵，然日股從一周的高點下挫，主因為日企不佳的財務報告、日圓的強勁，以及國內新冠疫情的未受控制。

周三日經225指數開低走低，晨收跌142點或-0.63%，為22431點。在日經交易的個股僅56檔上漲，165檔下跌。東證一部指數跌8.9點或-0.58%，為1546點。上午在主板交易的總股數為2.6億股，過去30日的日均交易量為12億股。

日本昨日新報超過千人確診，東京持續在300名高位。上午公布服務業活動為連續第六個月出現萎縮，顯現日本消費者縮手消費，以及服務業失業情形。

日本最大資產公司三菱日聯金融集團周二公布，其淨利將減半，上午三菱日聯跌0.58%。索尼周二公布財報雖優於預期，然而市場對其未來獲利感到擔憂，索尼繼昨日下跌，上午續挫1.6%，暫報8545日圓。

在東證30檔核心個股中，軟銀接續週二跌勢，下跌3.78%為最差，次為東日本鐵路下跌3.73%。表現最好的為任天堂上漲2.73%，該公司將在周四公布財報。

(時報資訊)