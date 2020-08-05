外資今年以來偏多加碼微星(2377)，總持股比將近4成，微星在電競PC及周邊產品經營有成，2016年以來的每年配息也都在4元之上。董事長徐祥日前曾表示，第2季電競、商用及板卡需求持續暢旺，將是全年旺季，甚至可能創歷年單季新高。依微星公告的實際營收顯示，微星第2季營收達352億元，年增達34%，的確也是創下了歷史單季新高。下半年包含英特爾、超微與輝達都將推出新品，初估至少10幾款筆電機種陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待第3季旺季效應，營收可望再往上。

微星今(5)日再宣布推出全新中低階「VIGOR GK50 ELITE KAILH BLUE電競鍵盤」與入門款「CLUTCH GM08電競滑鼠」。同時因應防疫議題，開發「WR01涼感抗菌手托」。

「CLUTCH GM08電競滑鼠」專為入門玩家所設計，延續第一代熱銷款DS B1而生，搭載最先進的PixArt PAW 3519光學傳感器，5段DPI調整，支援最高4200 DPI、1,000萬次以上按鍵點擊，能夠快速且準確的動態追蹤、不留殘影。內建可調式配重砝碼(3G*2、5G*1)，玩家可依手感重量，自行進行重量調配，外觀上採用左右對稱設計，同時適合偏好右手或左手使用者外，適中的滑鼠大小無論掌握式或爪握式玩家，都將非常適合。完美延續DS B1再進化，大幅提升性能及外型設計，創造更優質的使用體驗。

「VIGOR GK50 ELITE KAILH BLUE青軸機械式電競鍵盤」採用經典黑配色，與炫彩RGB風格，髮絲紋電鍍鋁合金上蓋、八角鑽刻鍵帽，與符合人體工學的弧面設計外，鍵盤本體使用青軸機械按鍵能為尋找準確機械式鍵盤且要求更輕觸鍵的玩家提供更好的穩定性及更清晰的指尖回饋。

「VIGOR WR01手托」採用冰絲萊卡布料(ice silk lycra)製成，內含抗菌成份，符合人體工學及432mm長度設計，提供玩家擁有流暢舒適的冰涼防滑絕佳觸感，柔軟且具支撐性的記憶泡棉材質，為長期使用電腦的玩家族群，打造絕佳的使用體驗，提供玩家在遊戲戰場廝殺時，手部仍維持乾爽舒適，緊握遊戲中的每個關鍵時刻。

(時報資訊)