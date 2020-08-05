路透社報導，兩位知情人士透露，美中兩國將於8月15日舉行視訊會議，屆時兩國高層官員將檢討美中首階段貿易協議的執行情況，並可能在兩國緊張關係持續升高之際表達對彼此的不滿。

兩國主要談判者－美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴，將出席這場視訊會議。這是美中首階段貿易協議自2月15日生效以來的第一場半年度檢討會。

這項消息最初由《華爾街日報》報導，目前美國貿易代表處與美國財政部尚未給予回應。

根據1月中旬簽訂的首階段貿易協議，中國承諾對美國商品的採購金額將較2017年提高約2,000億美元，其中包括農產品、工業製成品、能源產品和服務。惟新冠肺炎疫情使全球陷入衰退，導致中國迄今的採購額，遠遠落後首年達到增加770億美元目標應有的進度。

一名消息人士表示，中方希望討論首階段貿易協議執行情況以外的其他問題。他表示這是一場正常的半年度檢討會議，但也正值兩國關係持續惡化之際，自然有許多要討論的事。

從新冠肺炎疫情起源與處置、美國總統川普揚言終止首階段貿易協議、美國就中國實施香港國安法祭出制裁、乃至於美中下令對方的總領事館關閉，美中兩國之間的緊張局勢持續升高，而兩國最新爆發的衝突，即是川普以國安為由揚言封殺抖音（TikTok）。

(時報資訊)