研華、四零四科技、虹光精密、彬騰、利凌及群暉等6家致力於物聯網應用的公司，將在外貿協會搭橋下，於8月12日與印度、新加坡及韓國等國買主，一同參與「COMTECH INDIA X Taiwan Excellence」線上新產品發表會暨採購洽談會。

這6家臺灣公司曾參與外貿協會過去三年，在印度辦理的智慧城市展—SMART ASIA INDIA，其中不乏台灣精品的得獎者。鑒於臺灣資通訊設備及技術廣泛應用於各種智慧城市解決方案，符合近年印度加速推動數位化轉型及智慧城市發展，今年起SMART ASIA INDIA轉型更名為COMTECH INDIA(印度資通訊暨智慧城市展)。

礙於疫情影響，該展延至2021年下半年辦理。為協助臺商進軍印度市場，將搶先於今年8月12日辦理線上新品發表結合採購洽談會，並擴大開放印度買主及其他亞洲相關業者報名參加線上洽談，以提升跨國合作交流、共同發掘潛在商機。目前除印度買主反應熱烈，包含印度Vikram Solar、Housing Infrastructure Development Corporation及Techno Electric & Engineering等都已率先報名外，尚有韓國、新加坡、菲律賓、印尼業者也將上線參與。

貿協表示，這是臺商聯合外商拓展印度市場的先例，如研華(Advantech)、群暉(Synology)等在海外皆為頗有名氣的品牌，亞洲買主預約商務洽談的動機很強，一起合作開發印度市場，應很有機會。

2021年COMTECH INDIA將在印度孟買展覽中心(Bombay Exhibition Center, BEC)舉辦，聚焦資通訊與智慧手機供應鏈、智慧城市解決方案、電競及新創等4大主題。

(時報資訊)