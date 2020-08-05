聯德控股-KY(4912)上半年受疫情影響，獲利在第2季起才開始升溫，不過，目前在手訂單滿檔，下半年營運將大幅彈升，法人看好全年營收可優於去年同期，每股盈餘挑戰8元，2021年營收、獲利將再衝新高，股價在今天盤中亦出現亮燈漲停，創去年8月來新高價。

聯德控股上半年營收20.05億元，年減3.6％，預期營收將在7月起回溫、重回4億元以上，9月挑戰6億元。主要動能來自於伺服器、運動器材的需求暴增。

北美運動器材因疫情影響，由商業健身房快速轉換為家用需求，客戶家用智能健身器材銷售量增，公司相關零組件出現爆量急單，法人預估較原先全年預估量成長約2倍以上。

行動裝置產品線部分，終端品牌廠中低階手機銷售狀況佳，新機種第3季逐步放量，法人估計，今年在相關產品應用仍能維持去年相同動能。

此外，手機散熱部分，則配合日系散熱廠合作開發主攻中、韓系未來5G手機散熱需求，散熱部分也有向新客戶送樣，八德新廠預計增加的產能將用於消費型電子及伺服器的散熱需求，包含家電、電信商伺服器等類別。

下半年在散熱新品及新客戶開始貢獻、運動器材出貨跳升，平均毛利率估計維持22～23％，法人推估下半年獲利逾半個資本額，公司繼2017年後，2021年將進入另一波成長期。

(時報資訊)