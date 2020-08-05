新冠肺炎疫情從年初肆虐至今，全球確診人數仍每天在增加，如今大陸又出現主要以蜱蟲叮咬傳播的「新型布尼亞病毒」，已知有7人死亡。浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳警告，除了蜱蟲叮咬傳播外，人傳人也是有可能的。

根據陸媒《健康時報》報導，江蘇省南京市一名65歲王姓婦人採茶完後，突然身體不適，發40度高燒、咳嗽以及全身無力；入院檢查後，醫生發現她的心、肺等臟器功能衰竭、血小板減少，因此判斷她感染了新型布尼亞病毒，是江蘇省人民醫院接診的第37位感染者。

對此浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，感染病毒後，患者會出現血小板迅速減少、白細胞減少，最終導致體內出血（腦出血）或多器官衰竭，今年浙江出現感染患者，有2例因感染該病毒死亡。

盛吉芳表示，夏季這段時間，蜱蟲滋生活動頻繁，新型布尼亞病毒感染者病例數也明顯增加，「除了蜱蟲叮咬傳播外，人傳人也是有可能的，此前就發生過通過患者血液或粘膜接觸方式，造成人與人之間的傳播的案例。」她提醒，醫護人員和患者家屬應採取保護措施。

據了解，大陸目前已有約60多人感染，江蘇省已知37人感染，安徽省已知有23人感染，其中5人死亡，浙江省有2人死亡。

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(中時新聞網)