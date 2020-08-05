聲8押7唯一交保，徐永明強調自己絕對沒有問題。(黃捷攝)

SOGO經營權立委集體收賄案，台北地院昨（4日）一口氣裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，僅時代力量前主席徐永明獲80萬元交保。徐永明獲交保的理由是只有「期約」。律師林智群用假設情境談「民代收錢」，直指「拿錢不辦事」代價最小、報酬最高。不過網友認為「拿錢不辦事」並非最厲害，周星馳電影《威龍闖天關》裡的山西布政司早教過大家：「我喜歡送錢給他花，不行嗎？」。

時代力量前黨魁徐永明裁定80萬元交保，台北地方法院行政庭長黃珮禎說明，法官審理後認為，徐永明只涉及期約賄賂，且金額不明，並無金流追查之問題，期約案件發生時間較近，所為行為明確單純，裁定80萬元交保，未限制出境及限制住居。

律師林智群在臉書發文，提出一個假設情境：某民代前來諮詢，表示有人捧2000萬元要他開公聽會，如何用最小代價拿到錢？林智群回：收錢不辦事！

因為收錢做違背職務行為，最少判10年；收錢做不違背職務行為，最少判7年；而「收錢不辦事」，頂多構成詐欺，最重判5年。

不過林智群文末特別標註說明：「被砍的可能性是存在的、「連這篇是幹話都沒看懂的人就別當公務員了地球是很危險的」。

對此，有網友回應：「山西布政司：我喜歡送錢給他花，不行嗎？」、「山西布政司都教大家怎麼做了」。

周星馳電影《威龍闖天關》裡，山西布政司用5000兩白銀賄賂廣州知縣何汝大，被揭穿後，山西布政司說出名言：「我喜歡送錢給他花，不行嗎？」。顯然被網友認為，比「拿錢不辦事」更高招。

(中時新聞網)