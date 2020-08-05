繼7月27日現貨黃金價格打破歷史最高紀錄後，國際金價還在持續「創造歷史」。據Wind數據指出，5日凌晨0點17分，現貨黃金突破每盎司2000美元關口，最高上漲至2031.02美元，截至上午9時回落至2020美元上下。

據《新京報》報導，市場分析指出黃金多次刷新歷史新高，主要因為3個因素，包含歐美多國疫情反彈引發的經濟恐慌，美國推出更多刺激措施可能壓低利率前景，以及美債收益率持續走低。

事實上，「黃金牛」行情自2018年下半年就已開啟，國際金價2019年累計漲幅超18％。今年上半年金價從1510美元左右漲到1780美元附近，7月以來更是連破1800美元、1900美元兩大關口，升速加快。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，全球各國為了拯救疫情下的經濟紛紛採取量化寬鬆的政策，利率大幅降低，對市場經濟是摧毀性的效果，隱含的惡性通膨機率越來越大。在此情況下，黃金是很好的避險資產，在負利率時代實際上已經成為生息資產，因此價格穩步上漲的機會很大。

據該團隊模型測算，金價在未來更長的時間裡仍有支撐動力，在美元貶值週期內，理論上金價能達到4000美元。這個過程會呈震盪上行態勢，預計第3度前黃金價格達到2000至2200美元是合理估值。

(旺報 )