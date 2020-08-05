天理教嘉義東門教會保存完整天理教建築樣式。（廖素慧攝）

黃文醫生故居審議通過為嘉義市定古蹟。（廖素慧攝）

嘉義市天理教東門教會、黃文醫生故居及北社尾王姓宗祠等3棟建築物，主動提報指定古蹟，嘉義市文資審議會通過天理教東門教會、黃文醫生故居為指定古蹟，成為嘉義市首次私有建築主動申請指定古蹟成功案例，北社尾王姓宗祠維持歷史建築。

東門教會林永珍會長表示，天理教東門教會是台灣少數現存的天理教神殿建築，自1913年首代會長加藤金女士成立教會，持續傳教至今，建築物於1934年完工至今86年，是全台保留最完整、最大的天理教會檜木建築。

文化局表示，2018年天理教東門教會因隔壁民宅失火波及受損，歷經1年多修繕，今年整修完成，審議委員認為，東門教會構造、形式表現日本神道教建築物的特色，具高度藝術美學與技術，符合古蹟指定基準。

黃文醫生故居所有人王伯智醫師表示，黃文醫生故居最早為昭和10年（1935年）開設的津本食堂喫茶部，建物具有現代主義風格，光復後黃文醫生自日本人手中購得房屋及土地所有權，將原有的休憩空間局部修繕作為診所及居家使用，他於2002年購得建築物，2017年地方文史工作者提報並經審議通過登錄為紀念建築。

文化局表示，為梳理黃文醫師故居的歷史，王伯智醫師自費聘請文史專家整理文獻，發現建築本體的使用歷程與嘉義市都市計畫史充分結合，是嘉義市私有文化資產中，罕見且唯一的現代主義建築，表現出時代營造技術之流派。

北社尾王姓宗祠創建於大正8年（1919年），2002年8月公告指定為歷史建築，宗祠有24孝、 8仙過海等精緻彩畫、交趾及剪黏，還有1塊光緒9年砂岩石碑，記載王姓子孫土地與分房系內容，形同地契，實屬珍貴。

文化局表示，審議委員認為，宗祠現況與當初登錄為歷史建築時的價值差異不大，暫不同意指定為古蹟，建議砂岩石碑儘速提報審議指定古物，以期調查研究與保存維護。

(中時 )