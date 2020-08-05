公老坪登山步道整建工程順利開工，台中市長盧秀燕（左）致詞時特別感謝立委江啟臣（右）、翁子里長連佳振協調國有財產署及私有地主提供土地。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左五）主持公老坪登山步道整建工程祈福儀式。（王文吉攝）

公老坪登山步道利用蜈蚣崎古道改善，全長560公尺，起訖點陡降140公尺，沿途綠樹成蔭，景色相當優美。（王文吉攝）

公老坪居民早期倚靠小徑往來坪頂及翁子半張，因路線蜿蜒被稱為「蜈蚣崎」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與民代、里長及地方人士合影。（王文吉攝）

台中豐原公老坪海拔約500公尺，坐擁百萬夕陽夜景，台中市觀光旅遊局投入600萬元整建公老坪登山步道，提供山友鍛鍊腳力。市長盧秀燕5日主持動工典禮時特別推薦，台中市有53條登山步道，總長度101公里，分為親子、休閒、健腳及挑戰等路線，適合全齡層親近山林。

公老坪登山步道整建工程5日上午開工動土，利用蜈蚣崎古道改善，提升步道親山性、自然性及安全性，結合觀景台、旱溪源頭自然生態區，推動登山遊程。盧秀燕親臨上香，祈求施工平安順利，立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤及多位里長共同參與。

盧秀燕表示，台中市有許多經典的登山路線，公老坪登山步道為休閒級的生態體驗步道，適合全家大小親子健行，或可依個人喜好安排路線，步道走起來平緩輕鬆且視野良好，可俯瞰北台中景致，天氣晴朗時，甚至能遠眺大甲溪出海口，是登山賞景的絕佳地點。

盧秀燕感謝立委江啟臣、翁子里長連佳振協調國有財產署及私有地主提供土地。公老坪登山步道全長560公尺，從坪頂陡降140公尺至翁子半張，將增設木棧道、卵石階梯、粗木屑鋪面、原木階梯等設施，預計年底完工。

早期坪頂巷尚未開通時，居民倚靠小徑往來公老坪及翁子半張，因路線蜿蜒被稱為「蜈蚣崎」。年屆七旬的雲仙谷觀光果園林得元表示，小時候都走這條古道到山下的翁子國小上學，後來柏油路開通之後，成為熱門登山路線，沿途綠樹成蔭，景色相當優美。

(中時 )