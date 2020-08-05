台灣去年通過同性婚姻合法化，截至6月止已有超過4200對同婚登記，新北殯葬管理處舉辦現代國民喪禮研習，引入同性伴侶治喪議題，多位業者分享協助亡者性別認同著裝、訃聞以伴侶或配偶名字俱名、尊重亡者殯葬自主等案例，在傳統喪儀下，同性伴侶也能尊嚴走完最後一程。

民政局長柯慶忠表示，新北市至今年6月30日止，各戶所受理同性結婚對數共計865對，全國最多，市府除相當重視婚姻平權，舉辦送行者研習工作坊，盼透過同婚治喪問題的探討，讓業者更加了解同婚者及家屬喪葬需求，並讓喪葬禮俗符合時代轉變。

應邀授課的台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯表示，同婚法未通過之前，同性伴侶辦理亡者身後事，因不具法律上家屬身份，大多是以朋友的身分協助，少有以配偶的角色辦理，但同婚登記生效後，雖然治喪與異性婚姻大多相同，但稱謂及儀式仍應尊重家屬給予不同的規畫，同時照顧到不同「利害關係人」的意見，才能讓喪禮儀式達到釋放哀傷、撫慰人心的效果。

尊圓生命事業有限公司負責人莊婷宇分享，去年承接一位同性伴侶治喪委託案，亡者家屬都認同這位伴侶的存在，但亡者的同學好友們多不知情，因此尊重並延續逝者生前沒有出櫃的意願，並與伴侶達成共識，對外種種通知與場合，皆淡化伴侶角色。

埔津股份有限公司營運長黃明香則指出，曾有個案往生的媽媽二兒子有同性伴侶，雖沒有婚姻關係，但同居已好幾年在家地位頗重，訃聞印製時表示自己的名字要寫在媳婦欄，家人沒有異議，告別式當天也隨子、媳行列一齊祭拜，實現生死兩安。

民政局說，這次研習也邀請到殯葬禮俗大師徐福全講授殯葬文書與殯葬禮俗，除喪葬儀節，並介紹現代訃聞家屬稱謂因應性別平等與同婚的調整作法，讓殯葬業者在不失禮俗的喪葬儀式中，也有合宜的參考作法。

(中時 )