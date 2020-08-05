獨派大老、總統府資政辜寬敏，今天上午赴前總統李登輝追思會致意。他說，當年在蔣經國安排下，第一次見到李登輝，當時就直接問「你贊不贊成台灣獨立」？結果，在那個場合上，李登輝直接回答「贊成」。從此之後，他就與李登輝建立起非常密切的關係。

李登輝逝世後，各方立場、統獨、色彩不同的政壇人士，紛紛前往設在台北賓館的追思會，表達悼念追思。今天上午，在連戰前往追思會表達哀悼後，獨派色彩強烈的辜寬敏也現身會場。

辜寬敏表示，過去他還在日本時，時任行政院長的前總統蔣經國，曾三度派人邀請他回台灣共商國策；直到第四次，他選擇答應回到台灣跟蔣經國見面。會面結束後，又問他「要不要跟幾個年輕人見面」，就在那個時候，他見到了李登輝。

辜寬敏說，當時蔣介石還是總統，但在那個場合上，他直接問李登輝「贊不贊成台灣獨立」，結果李登輝直接回答「贊成」。他說，從此以後，他就與李登輝建立起非常密切的關係。

但辜寬敏表示，後來李登輝擔任總統後的十幾年，他們都沒有見過面，是直到李登輝卸任，有一次到淡水球場打球，由於他是球場的會長，才特別到場迎接，並一起打球。

辜寬敏表示，現在李先生已經去了，台灣的將來呢？「我們的老頭子，已經過時了，看到李先生已經不在了，我今天 在這裡，要再三跟年輕人說，台灣的將來都在你們肩膀上了。」

(中時 )