許常德透露和羅霈穎看同一間診所。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

59歲女星羅霈穎3日傳出逝世，目前遺體已移至台北市立第二殯儀館，死因尚不明朗，尚待檢察官勘驗後才能有進一步結果。音樂人許常德透露，自己過去和羅霈穎是看同一間診所，醫生對「羅妹妹」評價很高，用「認真積極」形容羅霈穎的看病出缺席狀況。

羅霈穎3日被友人發現在家中猝逝，據知她被發現時人在床上、腳著地、身體凹折、雙腿發黑，法醫高大成聽聞後初步推判可能是癲癇造成的急性心臟衰竭，但如果沒有癲癇病史，高血壓、糖尿病也可能造成。昨播出的《新聞挖挖哇》中，許常德分享自己最近因要調整健康狀況就診，正好跟羅霈穎看的是同一家診所。

許常德說，羅霈穎前陣子應該是為了改善睡眠問題，才去該家診所看診，上個月醫生還跟許常德說羅霈穎已經不用吃安眠藥，狀況好轉，醫生也讚羅是所有他看過的患者中「最認真積極的」，每堂課都沒有缺席，許常德也表示，自己第一次跟羅霈穎見面時，印象跟電視上看到的不太一樣，態度相當客客氣氣，讓他有些意外。

(中時新聞網)