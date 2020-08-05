政府發展橋頭科學園區在即，民進黨立委邱志偉日前邀請橋科主辦單位內政部營建署、科技部南下橋頭區公所，向在地里長說明目前進度。對於聯外道路，邱志偉要求營建署加快期程，目標5年內將聯外道路開通完成。

邱志偉5日表示，橋科是政府的重大投資政策之一，因此他會持續追蹤相關部會的進度，務必讓明年底廠商選地、2022年施作基礎建設、2024年底正式配地建廠等3大目標可以如期完成，以符合科技廠的投資需求，由於在地民眾也都很關心進度，因此他也邀請相關部會到橋頭與地方座談，報告目前的進度。

主管機關科技部南科管理局副局長鄭秀絨指出，環保署已於今年2月完成第一階段環評審查，目前正進行第二階段環評的評估報告，4月間已經公開陳列意見書、完成公開說明會及蒐集民眾意見，9月將舉行環保署範疇界定會議，評估報告將在12月間送科技部轉送環保署審議，設置進度按照計畫進行。

負責聯外道路闢建的營建署新市鎮建設組長蘇崇哲表示，橋科的第2次都委會在7月間已經審議通過，位於橋科北側連接國道一號與高鐵橋下道路的1-2號道路、友情路及大遼路拓寬，預計在2年內可以完工，但橋科南方的1-1號道路、東側的高鐵橋下道路、連接高鐵總廠路的4-24號道路以及沿著國道一號兩側開闢的岡山交流道聯絡道路，都屬於中長期的計畫，預計需要3到10年才能完工。

(中時 )