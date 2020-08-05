工業電腦廠融程電（3416）2020年雖遭逢新冠肺炎疫情及匯損逆風干擾，但淡季營運有撐、表現較首季回升，每股盈餘（EPS）0.8元。在產品組合轉佳下，上半年獲利衰退幅度低於營收，每股盈餘（EPS）1.53元。

融程電股東常會通過配息3元，6月15日以58.1元參考價除息交易，歷時8天即完成填息。展望後市，隨著歐洲車廠與美國平板專案陸續出貨，融程電看好營收動能將明顯增溫，對下半年營運展望樂觀，法人看好融程電第三季營收有機會挑戰新高。

融程電2020年第二季合併營收3.71億元，季增6.13％、年減16.8％。毛利率38.44％，略低於首季38.93％、優於去年同期37.11％。營益率16.51％，略優於首季16.21％、略低於去年同期16.82％。

融程電第二季本業獲利能力大致持穩，惟受新台幣強升致使匯損造成業外轉虧，稅後淨利0.57億元，季增9.73％、年減16.45％，每股盈餘（EPS）0.8元，優於首季0.73元、低於去年同期0.96元。

累計融程電上半年合併營收7.21億元、年減14.91％，為近3年同期低點。毛利率38.68％創近4年同期高點，營益率自16.53％略降至16.37％。由於業外收益減少近6成，稅後淨利1.1億元、年減12.84％，每股盈餘1.53元、低於去年同期1.75元。

融程電今年上半年營運受新冠肺炎疫情影響，先後面臨零組件缺料、訂單出貨遞延狀況，使營運動能明顯偏弱，獲利則遭逢新台幣強升的匯損逆風。不過，受惠產品組合改善，使毛利率逆勢提升，本業獲利能力持穩，使整體獲利衰退幅度仍低於營收，表現仍屬穩健。

展望後市，融程電董事長呂谷清先前釋出樂觀預期，表示雖然受到疫情影響，今年新案成立周期勢必變長，但公司深耕利基型特殊市場效益顯現，去年搶得歐系車廠5年期車檢平板大單、並接獲美國倉儲物流OEM平板專案，將陸續如期放量出貨，對下半年展望樂觀。

呂谷清表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。另外，公司亦接獲美系醫療器材龍頭設備大單、航太領域5年期長單，效益預計明年逐步顯現，為中長線營運增添成長動能。

法人表示，隨著歐系車檢平板放量出貨，融程電7月營收成長動能將顯著提升，第三季營收有機會挑戰新高，第四季需進一步觀察既有客戶訂單需求狀況，預期可持穩高檔，目標全年營收繳出雙位數成長，上下半年比重估約35％：65％。

(時報資訊)