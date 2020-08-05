裕日車(2227)第二季隨著大陸車市回溫，單季每股純益4.93元，較第一季低點大增約727%。受到疫情影響大陸車市，上半年稅後純益16.6億元，每股純益5.53元，低於去年同期的10.29元。

裕日車4日董事會通過財報，第二季稅後純益14.81億元，每股純益4.93元，較首季大增727%，但EPS 4.93元仍略低於去年同期之5.24元；上半年稅後純益16.6億元，每股純益降至5.53元，反映受新冠肺炎疫情衝擊。

裕日車上半年合併營收145.64億元，年減約7.5%；上半年稅後純益16.6億元，年減約46.2%，每股純益5.53元。

裕日車大陸轉投資金雞母東風日產，第二季以來銷量已逐步恢復。裕日車於上季法說會中表示，東風日產全年新車銷售目標127萬台與去年相當，對裕日車獲利貢獻雖無法追上去年，但差距應不會太大。

(時報資訊)