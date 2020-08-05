世基生物醫學公司(7595)將於8月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

世基生物醫學公司(簡稱世基公司；產業類別：生技醫療)專精於預防性基因檢測與個人化醫療，致力於開發專業基因診斷試劑盒、檢驗技術、與藥物基因體學在精準醫學研發的整體解決方案，提供民眾用藥前便捷的基因體質檢測，以避免藥物引起嚴重不良反應，提高用藥劑量的適切性、增加藥物療效與安全性。

世基公司將自109年8月7日起揭示其籌資資訊，之後於109年8月14日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)